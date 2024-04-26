В ДТП с начальником Броварской РГА пострадал двухлетний ребенок: что известно о всех пострадавших

Среди пострадавших в ДТП с участием председателя Броварской РГА 32-летняя мать с дочерью 2,5 года, а также два человека — 29 и 26 лет.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.

По результатам предварительного обследования у ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочного участка головы, написал он.

У остальных пострадавших политравма, закрытая черепно-мозговая травма, травмы и переломы копчика, ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины.

“Обследования продолжаются. Пострадавшие находятся в Броварской больнице интенсивного лечения. Делаем все необходимое для помощи людям”, – отметил Кравченко.

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Напомним, глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен, сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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