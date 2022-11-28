В ДТЭК рассказали, когда в Киеве удастся вернуться к отключению света по графику

Сейчас в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии.
В понедельник, 28 ноября, НЭК "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии по всей Украине из-за дефицита мощностей в энергосистеме.
В ДТЭК рассказали, что в Киеве также продолжаются экстренные отключения света и объяснили, когда удастся вернуться к отключению по графику.
"В Киеве продолжаются экстренные отключения света. Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию – вернемся к отключению по графикам", — говорится в сообщении компании.
Ракетная атака по критической инфраструктуре Украины
23 ноября армия РФ совершила очередную ракетную атаку по городам Украины, повредив объекты критической инфраструктуры.
Во многих городах возникли проблемы с электроснабжением и водой. В Киеве и области в результате атаки есть жертвы среди гражданского населения.
Президент Украины Владимир Зеленский также предупредил о новых ракетных ударах России.
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что энергетики знают о целях россиян и какие объекты они собираются атаковать.
В целом, за последние два месяца энергосистема Украины подверглась семи массированным ракетным атакам – 10, 11, 17, 22 октября и 2,15, 23 ноября.
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