В ДТЭК рассказали, когда в Киеве удастся вернуться к отключению света по графику

Сейчас в Киеве продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

В понедельник, 28 ноября, НЭК "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии по всей Украине из-за дефицита мощностей в энергосистеме.

В ДТЭК рассказали, что в Киеве также продолжаются экстренные отключения света и объяснили, когда удастся вернуться к отключению по графику.

"В Киеве продолжаются экстренные отключения света. Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию – вернемся к отключению по графикам", — говорится в сообщении компании.

Ракетная атака по критической инфраструктуре Украины

23 ноября армия РФ совершила очередную ракетную атаку по городам Украины, повредив объекты критической инфраструктуры.

Во многих городах возникли проблемы с электроснабжением и водой. В Киеве и области в результате атаки есть жертвы среди гражданского населения.

Президент Украины Владимир Зеленский также предупредил о новых ракетных ударах России.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что энергетики знают о целях россиян и какие объекты они собираются атаковать.

В целом, за последние два месяца энергосистема Украины подверглась семи массированным ракетным атакам – 10, 11, 17, 22 октября и 2,15, 23 ноября.

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