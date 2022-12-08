В ДТЭК рассказали, как долго продлится возобновление генерации на левом берегу Киева

В Киеве на левом берегу продолжается ремонт одного из коммунальных объектов генерации, поэтому пока жители получают лишь 30% потребностей в электроэнергии. Для того чтобы восстановить генерацию, нужны недели.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

"У нас есть проблемы с неработающими объектами генерации на левом берегу, которые недостаточно производят или вообще не работают из-за разрушения. А это до войны, скажем так, было источником мощности. Поэтому мы пытаемся увеличить мощность, которая на левый берег перераспределяется", – сказал Сахарук.

По его словам, дефицит снизили. Сахарук выразил надежду, что в течение двух-трех дней, возможно, удастся увеличить объем мощности. "Возможно, на выходных будет легче", — добавил директор ДТЭК.

Он подчеркнул, что важно выйти на такие же графики отключения, которые действуют на правом берегу Киева, — 4 часа через 5. Для этого, говорит Сахарук, нужно не только восстановить сети, но и восстановить генерацию на левом берегу.

"Этот вопрос не дней, а недель, которые нужны, чтобы восстановиться. Что касается увеличения мощностей — я думаю, это можно достаточно быстро решить. И для этого нужно объединение и местных властей, и генерирующих мощностей", — добавил Сахарук.

Напомним, Киевская область пока не может вернуться к плановым графикам отключения электроэнергии из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме. Власти работают с облэнерго и ДТЭК, чтобы сделать более справедливым распределение электроэнергии по области.

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