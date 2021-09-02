"В дождь можно ноги сполоснуть": Киевом курсирует маршрутка с проваленным полом (видео)

Такая дополнительная вентиляция есть на одном из автобусов, курсирующем по 512 маршруту.

Маршрутки Киева не перестают удивлять.

Столицей курсирует маршрутка с проваленным полом.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

"Например, вот такая дополнительная вентиляция есть на одном из автобусов, курсирующем по 512 маршруту. В дождливую погоду можно даже ноги сполоснуть. Правда, эта инновационная функция пока доступна не всем, ведь за нее необходимо немало доплачивать", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в Киеве ввели новые требования к частным перевозчикам, которые должны превратить столичные маршрутки в комфортный транспорт. Отныне в салоне не должна звучать надоедливая музыка, водители обязаны общаться на украинском и носить униформу.

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