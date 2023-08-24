Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Донецкой области в бою трагически погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1018
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Донецкой области в бою трагически погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

Сергей Ильницкий – заместитель Дмитрия Яроша и депутат Киевсовета / Фото: из соцсетей

Сергей Ильницкий участвовал в освобождении Херсона и обороне Бахмута.

В боях за Украину в Донецкой области 22 августа трагически погиб депутат Киевского городского совета, первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Південь" УДА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (позывной "Сокол").

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий находился на фронте. Ветеран Вооруженных Сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, ушедший служить на фронт добровольцем. Герой защищал нашу свободу и независимость от врагов. Он участвовал в освобождении Херсона и обороне Бахмута.

"Киевский городской голова Виталий Кличко, депутатский корпус Киевского городского совета выражают искренние соболезнования семье и собратьям погибшего Героя", — говорится в сообщении.

Напомним, на фронте погиб известный украинский актер Алексей Хильский.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1018
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация