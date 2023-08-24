В Донецкой области в бою трагически погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

В боях за Украину в Донецкой области 22 августа трагически погиб депутат Киевского городского совета, первый заместитель командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, командир отряда "Південь" УДА в составе 28-й ОМБр, полковник Сергей Ильницкий (позывной "Сокол").

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий находился на фронте. Ветеран Вооруженных Сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, ушедший служить на фронт добровольцем. Герой защищал нашу свободу и независимость от врагов. Он участвовал в освобождении Херсона и обороне Бахмута.

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"Киевский городской голова Виталий Кличко, депутатский корпус Киевского городского совета выражают искренние соболезнования семье и собратьям погибшего Героя", — говорится в сообщении.

Напомним, на фронте погиб известный украинский актер Алексей Хильский.

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