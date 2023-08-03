В детском лагере под Киевом во время купания утонул 10-летний мальчик: детали трагедии

В детском лагере под Киевом во время купания утонул 10-летний мальчик Иван. Трагедия произошла 3 августа в селе Ходосовка Обуховского района.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"3 августа, около 14:20, cотрудники детского лагеря, расположенного в селе Ходосовка, сообщили об исчезновении 10-летнего вопитанника. В последний раз его видели во время купания. Правоохранители совместно с ГСЧС организовали поисковую операцию. К сожалению, водолазы обнаружили тело ребенка на дне озера", — рассказали в полиции.

Ивану было 10 лет / Фото: Полиция Киевской области

Полиция Киевщины просит быть осторожными во время летнего отдыха и не оставлять детей без присмотра во время купания.

Напомним, под Киевом ученики до сотрясения мозга избили третьеклассника, а учительница в это время сидела в телефоне.

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