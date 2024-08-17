В одном из районов Киева упали обломки БПЛА и возник пожар: что известно

В Киеве в результате падения обломков БПЛА возник пожар.

В субботу, 17 августа, в Деснянском районе Киева обнаружили обломки беспилотника, вызвавшего локальное возгорание.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня днем в Деснянском районе столицы, в Дарницком лесопарковом хозяйстве обнаружено падение обломков БПЛА", — сообщил Виталий Кличко в своем официальном Telegram-канале.

В результате падения обломков беспилотника возникло воспламенение травяного настила. Мэр уточнил, что возгорание охватило небольшую площадь. К счастью, пожар быстро ликвидировали силами работников лесопаркового хозяйства.

Важно отметить, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. В Киевской области сработали силы ПВО. Есть сбитые цели.

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