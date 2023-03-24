В день смерти Путина пассажиров киевской маршрутки ожидает сюрприз: фото

Водитель маршрутного автобуса в столице Украины обещает бесплатно возить пассажиров в день, когда умрет президент государства-агрессора.

Пассажиры маршрутного автобуса в Киеве заметили объявление, в котором водитель обещает не брать плату за проезд в день, когда умрет президент Российской Федерации Владимир Путин.

Соответствующее фото опубликовано в социальных сетях.

На опубликованном снимке можно увидеть, что на доске объявлений на перегородке за водителем установлена табличка с надписью: "В день смерти Путина проезд бесплатный".

Автор фото не сообщил, в каком именно маршрутном автобусе оно было сделано. Неизвестно также, в каком районе столицы работает водитель маршрутки. Хочется верить, что доброе начинание поддержат и другие перевозчики и не только в украинской столице.

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В комментариях к этому сообщению пользователи соцсетей обещают, что в этот день обязательно купят торт или "накроют поляну", чтобы отпраздновать такое радостное событие. Некоторые вспомнили, что в день смерти Сталина в Нью-Йорке раздавали бесплатно украинский борщ.

Напомним, военный эксперт Петр Черник считает, что смерть российского диктатора Владимира Путина никак не отразится на ходе войны РФ против Украины, ведь войну поддерживает не только он, но и его окружение – так называемая верхушка власти.

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