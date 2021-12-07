В декабре медицинские работники Киева получат доплату: кто и сколько

В декабре медицинские работники Киева получат доплату: кто и сколько

Нынешняя доплата будет касаться и медработников первичного звена.

В декабре медицинские работники Киева получат доплату. Город нашел дополнительные возможности, чтобы поддержать столичных медработников и выплатить им дополнительное финансовое поощрение.

Такое решение было принято 7 декабря на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва. Решение поддержали 95 депутатов.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Согласно принятому решению, планируется, что уже в декабре за счет сэкономленных бюджетных средств медицинские работники столицы будут получать:

врачи – по 10 тысяч гривен,

средний медицинский персонал – по 8 тысяч гривен,

младший медперсонал – по 6 тысяч гривен.

По словам заместителя главы КГГА, депутата Киевсовета Анны Старостенко, в течение всего года медики вторичного и третичного звена получали ежемесячную безвозвратную финансовую помощь из городского бюджета:

врачи – 5 тысяч грн,

медсестры – 4 тысячи грн,

младший медицинский персонал – 2 тысячи гривен.

Нынешняя же доплата будет касаться и медицинских работников первичного звена.

Напомним, с 7 декабря Киев переходит в "желтую" зону карантина.

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