В декабре медицинские работники Киева получат доплату: кто и сколько

Нынешняя доплата будет касаться и медработников первичного звена.
В декабре медицинские работники Киева получат доплату. Город нашел дополнительные возможности, чтобы поддержать столичных медработников и выплатить им дополнительное финансовое поощрение.
Такое решение было принято 7 декабря на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва. Решение поддержали 95 депутатов.
Об этом говорится на сайте КГГА.
Согласно принятому решению, планируется, что уже в декабре за счет сэкономленных бюджетных средств медицинские работники столицы будут получать:
- врачи – по 10 тысяч гривен,
- средний медицинский персонал – по 8 тысяч гривен,
- младший медперсонал – по 6 тысяч гривен.
По словам заместителя главы КГГА, депутата Киевсовета Анны Старостенко, в течение всего года медики вторичного и третичного звена получали ежемесячную безвозвратную финансовую помощь из городского бюджета:
- врачи – 5 тысяч грн,
- медсестры – 4 тысячи грн,
- младший медицинский персонал – 2 тысячи гривен.
Нынешняя же доплата будет касаться и медицинских работников первичного звена.
Напомним, с 7 декабря Киев переходит в "желтую" зону карантина.
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