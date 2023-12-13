В Defense Express назвали количество ракет 48Н6, которыми Россия атаковала Киев

Дальность ракет 48Н6, скорее всего, более 300 км, эти ракеты еще советского производства, поэтому в России их много.

Наличие ракет 48Н6, которыми РФ атаковала Киев, измеряется тысячами, и Россия продолжает их производить.

Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"О ракетах, которыми сегодня атаковали Киев, то речь идет о дальности свыше 280 км. То есть, дальность этих ракет, скорее всего, свыше 300 км. Эти ракеты еще советского производства. Поэтому количество их в России значительно", — рассказал Катков.

Эксперт подчеркнул, что РФ продолжает производить ракеты 48Н6.



"Российская ракета 48Н6, которыми РФ атаковала Киев, была основной к комплексу С-400. Хотя эта ракета производилась еще во времена СССР, Россия продолжает их производить. Точное количество этих ракет назвать трудно. Впрочем, скорее всего, речь идет о диапазоне с тремя нулями, то есть в тысячу единиц. И Россия продолжает их производить. Поэтому считать их просто нет никакого смысла", — добавил он.

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Напомним, в ночь на 13 декабря Киев был атакован ракетами С-400 впервые за почти год. ПВО сбила все ракеты, но из-за падения обломков в столице есть разрушения и более 50 пострадавших, в том числе дети. Кроме того, 35 домов остались без света. В результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.

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