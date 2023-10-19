В Дарницком районе Киева почти сотня домов осталась без света: что произошло

Для того чтобы у людей появился свет, их переподключают по резервной схеме.

В Дарницком районе Киева остались без света 95 домов из-за аварии в сети. Энергетики возобновляют электроснабжение.

Об этом сообщают "ДТЭК" Киевские электросети".

Специалисты оперативно выехали на место крушения. Для того чтобы у людей появился свет, их переподключают по резервной схеме.

Электроснабжение дома обещали оперативно восстановить, после чего начать ремонт основного оборудования, чтобы обеспечить надежную схему электроснабжения домов.

Напомним, в Минэнерго рассказали о потенциальных отключениях света и графики.

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