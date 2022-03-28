В четырех районах Киева возобновили электроснабжение – КГГА

Из-за боевых действий возле столицы снова повредили две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу Днепра.

В Киеве электроснабжение возобновили у потребителей на Виноградаре, Борщаговке, ветряных горах и Пуще Водице. Сейчас специалисты работают, чтобы вернуть свет в Беличах, сообщили в КГГА.

Из-за боевых действий возле столицы снова повредили две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу Днепра.

"Повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на ж/м Беличе, Борщаговке, Виноградаре, Ветряных горах и Пуще-Водице. Всего – 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов", — говорится в сообщении.

Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" проводят оперативное переключение на резервное питание объектов критической инфраструктуры. Остальные потребители восстанавливать свет энергетики смогут после получения разрешения от ВСУ на безопасное проведение аварийно-восстановительных работ.

Для ликвидации аварии задействовали не менее семи бригад энергетиков.

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