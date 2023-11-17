В Чернобыльской зоне вымирают гигантские сомы: фото

В Чернобыльской зоне возле ЧАЭС зафиксировано вымирание гигантских сомов в искусственном водоеме, предназначенном для охлаждения реакторов станции.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

По словам экологов, когда-то огромный пруд, наполнявшийся с реки Припять, давно превратился в каскад постепенно мелевших озер. С 2016 года водоем перестали подпитывать. Вода улетучивается, а вместе с ней исчезает и рыба, в том числе гигантские сомы, которых любили кормить хлебом туристы.

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В Чернобыльском заповеднике опубликовали фото одной такой рыбы, которая оказалась на суше из-за пересыхания водоема. От великана остались только хребет и голова с большой пастью.

Этот гигантский сом оказался на суше из-за пересыхания водоема / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в одном из озер Киева мужчина выловил рыбу-гиганта.

Ранее в столице рыбак поймал необычную рыбу с "человеческими зубами".

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