В Чернобыльской зоне вымирают гигантские сомы: фото

Рыба, фотографию которой обнародовал Чернобыльский заповедник, оказалась на суше из-за пересыхания водоема.
В Чернобыльской зоне возле ЧАЭС зафиксировано вымирание гигантских сомов в искусственном водоеме, предназначенном для охлаждения реакторов станции.
Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.
По словам экологов, когда-то огромный пруд, наполнявшийся с реки Припять, давно превратился в каскад постепенно мелевших озер. С 2016 года водоем перестали подпитывать. Вода улетучивается, а вместе с ней исчезает и рыба, в том числе гигантские сомы, которых любили кормить хлебом туристы.
В Чернобыльском заповеднике опубликовали фото одной такой рыбы, которая оказалась на суше из-за пересыхания водоема. От великана остались только хребет и голова с большой пастью.
Напомним, в одном из озер Киева мужчина выловил рыбу-гиганта.
Ранее в столице рыбак поймал необычную рыбу с "человеческими зубами".