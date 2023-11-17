Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Чернобыльской зоне вымирают гигантские сомы: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2163
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Чернобыльской зоне вымирают гигантские сомы: фото

Сом-гигант весом 74 кг, которого под Чернобылем охотились рыбаки из ружья. / Фото: Сегодня

Рыба, фотографию которой обнародовал Чернобыльский заповедник, оказалась на суше из-за пересыхания водоема.

В Чернобыльской зоне возле ЧАЭС зафиксировано вымирание гигантских сомов в искусственном водоеме, предназначенном для охлаждения реакторов станции.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

По словам экологов, когда-то огромный пруд, наполнявшийся с реки Припять, давно превратился в каскад постепенно мелевших озер. С 2016 года водоем перестали подпитывать. Вода улетучивается, а вместе с ней исчезает и рыба, в том числе гигантские сомы, которых любили кормить хлебом туристы.

В Чернобыльском заповеднике опубликовали фото одной такой рыбы, которая оказалась на суше из-за пересыхания водоема. От великана остались только хребет и голова с большой пастью.

Этот гигантский сом оказался на суше из-за пересыхания водоема / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Этот гигантский сом оказался на суше из-за пересыхания водоема / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в одном из озер Киева мужчина выловил рыбу-гиганта.

Ранее в столице рыбак поймал необычную рыбу с "человеческими зубами".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2163
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация