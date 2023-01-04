В Чернобыльской зоне второй раз за долгое время зафиксировали бурого медведя (фото)

По состоянию на начало 20-го века бурые медведи сохранились только в Карпатах.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в 2022 году фотоловушки уже второй раз зафиксировали присутствие бурого медведя.

Об этом сообщается на Facebook-странице заповедника.

Заметим, что до 17-го века ареал обитания бурых медведей охватывал всю лесную и лесостепную зоны территории современной Украины. Однако вследствие антропогенного превращения природной среды в начале 20-го века медведь сохранился только в Карпатах.

"Как и в 2020-м, в 2022-м году мы снова зафиксировали на заповедных территориях медведя бурого. Надеемся, что эта особь останется здесь на постоянно", — говорится в заявлении Чернобыльского РЕБЗ.

Фото с ловушек проекта "Полесье – дикая природа без границ"

Фото с ловушек проекта "Полесье – дикая природа без границ"

В сообщении также отмечается, что фотомониторинг крупных млекопитающих на этой территории был начат в 2020 году в рамках проекта "Полесье – дикая природа без границ". В том же году в заповеднике впервые и сфотографировали бурого медведя.

Отмечается, что в 2022 году из-за оккупации и боевых действий исследование приостановилось. Однако их возобновили летом, когда и возобновилась работа офиса биосферного заповедника в Чернобыле.

О появлении бурого медведя в Чернобыльской зоне отчуждения стали говорить в 2001-2002 годах, но тогда там не обнаружили признаки постоянного присутствия вида. В 2010 году на стволе сосны зоологи зафиксировали "задиры" медведя. А в 2014-2016 годах с помощью фотоловушек удалось получить достоверные свидетельства присутствия вида.

Напомним, из-за аномального потепления в январе в Киеве жители города заметили на Осокорках бабочек "Павлиний глаз", а в парке "Наталка" расцвели сакуры.

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