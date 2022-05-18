В Чернобыльской зоне самый большой с начала года пожар: дым достигает Киева и Вышгорода (фото)

В Чернобыльской зоне самый большой с начала года пожар: дым достигает Киева и Вышгорода (фото)

В Чернобыльской зоне произошел самый большой с начала года пожар. Сегодня, 18 мая, загорелось в Опачицком лесничестве.

Из-за пожара возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева. Радиационный фон в Чернобыльской зоне отчуждения в пределах контрольных уровней.

Об этом информирует ДАЗВ.

Указано, что в связи с началом сухой, ветреной погоды, а также наличием большого количества мин и сигнальных ракет, оставленных взрывающимися российскими оккупантами и становящимися дополнительными источниками пожаров существенно повысился уровень пожарной опасности.

"Сейчас имеем самый большой за текущий год пожар масштабом более 1 500 га в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачицком лесничестве. Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации — похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин", — говорится в сообщении.

Радиационное состояние сейчас находится в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева как от пожаров в зоне отчуждения, так и от пожаров возле Иванкова и с. Страхолесье за пределами зоны отчуждения.

В тушении принимают участие сотрудники 11 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Киевской области и пожарные ДСП "Северная Пуща".

Напомним, что в Киевской области потушили пожар, который произошел вблизи Чернобыльской зоны.

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