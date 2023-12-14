В Чернобыльском заповеднике заметили зверя, неестественного для этой местности: фото

Енот уссурийский, или енотовидная собака принадлежит к тем животным, которые залегают в зимнюю спячку, но этот почему-то проснулся.

В Чернобыльском заповеднике на Киевщине заметили зверя, неестественного для этой местности, – это енот уссурийский, или енотовидная собака.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник и обнародовал фото милого животного.

В Заповеднике рассказали, что енот уссурийский, или енотовидная собака принадлежат к тем животным, которые залегают в зимнюю спячку. Они выстилают нору сухой травой и мхом, а осенью активно питаются, иногда прибавляя в весе вдвое.

Однако сон у енота уссурийского – неглубокий. Он может часто просыпаться, а во время оттепели даже выходить на поиски пищи.

"Почему бодрствует животное, которое сфотографировали сотрудники Заповедника? Этому может быть несколько причин: болезнь, недостаточный запас подкожного жира, бегство от более сильного хищника", — предположили сотрудники Чернобыльского заповедника.

Енот является охотничьим видом млекопитающих. Численность вида в Украине составляет около 10 тысяч особей и имеет тенденцию к увеличению. Однако следует помнить, что еноты часто бывают заражены бешенством, поэтому обращаться с ними следует осторожно.

Напомним, уже несколько лет подряд сотрудники Чернобыльского заповедника наблюдают за странным, как на взгляд рядового обывателя, феноменом: стадом одичавших коров, которые прекрасно чувствуют себя в зоне отчуждения в любое время года.

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