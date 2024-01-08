В Чернобыльском заповеднике заметили самую маленькую в мире сову: фото

В Чернобыльском заповеднике на Киевщине заметили редкого сыча-воробья – самую маленькую сову фауны Украины. Длина тела сыча-воробья – 15-17 см с перьями, а вес и вовсе смешной – 50-77 граммов.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник и обнародовал фото.

Размер не мешает птице успешно охотиться на мелких грызунов и не менее мелких птиц. На заповедной территории известно о 39 местах пребывания сычика. Общая численность этой миниатюрной совы может достигать 50-60 пар.

Сычик-воробец впервые был замечен на территории Чернобыльской зоны в 2017 году / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Отмечается, что птица занесена в Красную книгу Украины.

"Осень. Октябрь. Окрестности село Каменка. Сотрудники Заповедника проверили ранее известный гнездовой участок сыча-воробца. Недалеко, метров через 800, нашли еще одно место гнездования этого мелкого пернатого хищника", — рассказали в Заповеднике.

Как отметили специалисты Заповедника, в обоих случаях на голос прилетали по паре птиц. Самки по отношению к самцам вели себя агрессивно – нападали и, сцепившись когтями, падали вниз. "Для самок сычика – это привычное поведение. Любят они гонять "сильный пол", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали природные явления сказочной красоты.

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