Украинская гнездовая популяция веретенника большого насчитывает 13-15 тыс. пар и имеет тенденции к сокращению.
В Чернобыльском заповеднике заметили редких птиц.
Веретенник большой (Limosa limosa), птица, занесенная в Красную книгу Украины.
Раньше случаи гнездования этих куликов в Чернобыльском заповеднике не встречались.
Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.
Весной, в конце марта — начале апреля, во время половодья, небольшие стайки останавливаются на лугах реки Уж, где птицы отдыхают и кормятся. А во время осенней миграции птицы стаями до 40 особей держатся на мелях пруда-охладителя.
Украинская гнездовая популяция насчитывает 13-15 тыс. пар и имеет тенденцию к сокращению. Главными факторами, определяющими эту тенденцию, являются:
- потеря гнездовых территорий вследствие осушения и интенсификации сельскохозяйственной деятельности;
- весеннее выжигание растительности в местах гнездования;
- отстрел птиц во время охоты.
Веретенник большой (Limosa limosa) — прибрежная птица семьи барашек (Scolopacidae), гнездящаяся в болотистых районах севера Старого Света и зимой мигрирует в западную Европу, Африку, Южную Азию и Австралию. В Украине гнездовая перелетная птица. Это довольно большой кулик. Масса тела 230-370 г, длина тела 36-44 см, размах крыльев: 62-70 см.
Напомним, российские кафиры в Украине обстреливают нацпарки, из-за чего страдают люди и животные.
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