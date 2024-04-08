В Чернобыльском заповеднике замечен новый для Полесья вид хищников: фото

Следы шакала и раньше были замечены в Чернобыльском заповеднике, а теперь ученые наблюдали и самого хищника.

На территории Чернобыльского заповедника, в окрестностях Лубянки, на Киевщине замечен новый для Полесья вид крупных хищных млекопитающих – шакал.

Об этом идет речь в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Шакал золотистый или обычный – это животное из семейства псовых, представитель рода волков. Он и похож на волка, однако голова не такая лобастая, морда более узкая, более заостренная, да и размеры меньше.

Шакал является подальщиком, активно адаптируется к антропогенному ландшафту, благодаря чему в начале XXI века расширил свой ареал. И, как видим, вплоть до зоны отчуждения.

"У большинства народов образ шакала – отрицательный, поскольку он олицетворяет трусость, наглость, вороватость и даже подлость. Однако для природы – это еще один вид животных, который имеет право на жизнь, особенно, если сам за него активно борется. Другое дело, как со временем поведет себя популяция этого хищника, если он сможет закрепиться и размножиться на заповедной территории? Кому станет конкурентом или угрозой?" – говорится в сообщении заповедника под фото.

Следы шакала и раньше были замечены в Чернобыльском заповеднике. Лапка этого животного компактна, а между подушечками почти нет промежутков.

Шкалиные следы

Шкалиные следы

А теперь сотрудники заповедника наблюдали и самого хищника.

В Чернобыльском заповеднике отмечена шакала / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Этот новый гость – временный или уже навсегда? Пока неизвестно", – отмечают в Чернобыльском заповеднике.

Напомним, на градирне Чернобыльской АЭС заметили огромную хищную птицу из Красной книги – филина обычного.

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