В Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попало животное, которое любит есть ночью: фото

Кабаны или дикие свиньи довольно сильные и опасные звери, которых в лесу нужно остерегаться, а не любовать во время случайной встречи.

В Чернобыльском заповеднике на Киевщине в фотоловушку попало животное, которое любит есть ночью – это дикий кабан.

Соответствующее сообщение обнародовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Дикие свиньи в Чернобыльском заповеднике живут, ежедневно добывают пищу, плодятся, частенько дерутся между собой и постоянно двигаются. Есть, правда, одиночки. Более уверенные и спокойные экземпляры, которых главным образом волнует наполненность собственного желудка. Не доел днем – доест в сумерках. Кабанам ночью есть не вредно", — говорится в сообщении.

Дикий кабан в фотоловушке Чернобыльского заповедника / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в природе к встрече с дикими свиньями следует подходить с осторожностью, их нужно опасаться, поскольку эти крепкие существа представляют потенциальную угрозу. "Кабаны или дикие свиньи достаточно сильные и опасные звери, которых в лесу нужно остерегаться, а не любоваться во время случайной встречи. Возможно, животное первое уйдет от вас", — говорится в сообщении Заповедника.

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