В Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попала мама-лосиха и ее лосенок: фото

В Чернобыльском заповеднике на Киевщине в фотоловушку попала мама-лосиха и ее лосенок.

Соответствующее фото обнародовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Небольшая семейка. С одной стороны – небольшая, потому что здесь только мама-лосиха и ее почти взрослый лосенок. С другой – все уменьшительные слова никак не ассоциируются с лосями. Ведь даже немаленькие олени на фоне своих ближайших родственников выглядят скромно. Вот величественные и степенные – да. Такие они – наши лоси", — говорится в сообщении Заповедника под фото.

Лосиное семейство / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Зимой лоси питаются днем, а ночью почти все время остаются на лежании. В сильные морозы животные ложатся в рыхлый снег так, что над ним торчат только голова и холка, что сокращает теплоотдачу. Зимой лось сильно толочит снег на участке, называемом у охотников лосиным "стойбищем", стойбом. Размещение стойб зависит от кормных мест.

Лоси занесены в Красную книгу Украины.

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Гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин ранее рассказывал ТСН.ua, что лосенка ни в коем случае нельзя разлучать с мамой, потому что лосиное молоко незаменимо. Он объяснил, если отобрать лосенка от мамы, то малыш просто не выживет. Сколько уже в зоопарк не привозили лосят – они гибнут.

"Лосиное молоко невозможно заменить другим или как-то его повторить. Иногда лосят удается выкормить лесникам, но это очень большая редкость", — отметил Трантин.

Напомним, уже несколько лет подряд сотрудники Чернобыльского заповедника наблюдают за странным, как на взгляд рядового обывателя, феноменом: стадом одичавших коров, которые прекрасно чувствуют себя в зоне отчуждения в любое время года.

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