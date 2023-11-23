В Чернобыльском заповеднике показали природные явления сказочной красоты: фото

Замерзшие туманы вместо привычных росяных капель накрывают ледяным блеском ветки, траву, старые листья и все вокруг становится сказочным и нереальным.

В Чернобыльском заповеднике показали природное явление сказочной красоты – замерзшие туманы.

Соответствующие фото Заповедник обнародовал на своей странице в Facebook 23 ноября.

"Изморозь. Эти красивые мелкозернистые кристаллы – это замерзшие туманы, которые вместо привычных росяных капель накрывают ледяным блеском все вокруг – ветки, траву, старые листья, еще не сорванные ветром паутины. ... Да вряд ли надолго. Даже ноябрьское солнце может с легкостью растопить изморозевую красоту", — говорится в сообщении под волшебными фотографиями Дениса Вишневского.

Кроме того, в Заповеднике рассказали о еще одном невероятно красивом природном явлении – ноябрьском свете.

Ноябрьский свет в Чернобыльском заповеднике

"Ноябрьский свет... Пору поздней осени называют сумерками или сумраком года, потому что это — время самых темных и самых непроглядных ночей. Однако ноябрь имеет собственный — пронзительный и дымчатый — свет. Он не бьет в глаза, не заполняет все вокруг невероятной солнечной энергией, не побуждает к жизни и росту... Нет... Он окутывает все вокруг бархатным спокойствием, мечтательно убаюкивает до следующего утра-весны", — говорится в описании под фото.

Напомним, ранее Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник обнародовал фото, как звери встречают сказочные рассветы.

Читайте также: