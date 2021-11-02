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В Чернобыльском заповеднике неизвестные незаконно добывали песок: фото

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© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
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Полицейские изъяли с места происшествия в качестве вещественных доказательств образцы песчаной смеси и экскаватор марки Hyundai 170W.

В Чернобыльском заповеднике неизвестные незаконно добывали песок.

30 октября, при отработке зоны отчуждения и зоны безусловного отселения полицейские отдела полиции №1 (г. Чернобыль) Вышгородского РУП совместно с работниками Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника обнаружили факт добычи песка на землях ЧРЕБЗ.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, что добыча песка неизвестными лицами на землях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника велось без соответствующих оснований и документов.

Координаты указанного земельного участка, на котором добывался песок, накладываются на земли кадастровой публичной карты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Полицейские изъяли с места происшествия в качестве вещественных доказательств образцы песчаной смеси и экскаватор марки Hyundai 170W, с помощью которого добывался песок.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет.

Напомним, в Херсонской области зафиксировали массовый мор рыбы из- за нарушения технологического процесса при добыче песка.

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