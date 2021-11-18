В Чернобыльском заповеднике молодой волк играл и позировал фотографу: фото

Величественный зверь был осторожен, но и подпускал авто достаточно близко.
Сотрудники Чернобыльского заповедника встретили на днях группу волков из четырех особей на берегу Припяти.
Об этом написал научный сотрудник заповедника Сергей Домашевский в Facebook.
"Все, кроме одного молодого и спокойного, пошли в кустарники. Пришлось заняться фотосессией. Прекрасный зверь осторожничал, но и подпускал авто довольно близко. Поигравшись немного в "отойду и перейду чуть в сторонку", мы разошлись по своим делам. И мое настроение улучшилось", – написал он.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали редкую птицу, которая атакует исследователей.
Кроме того, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные.
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