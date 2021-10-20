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В Чернобыле в одном из заброшенных зданий нашли старинный камин: фото

Фото: Звуки Чернобыля / ©
Фото: Звуки Чернобыля / ©
Фото: Звуки Чернобыля / ©
Фото: Звуки Чернобыля / ©
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Находку обнаружили на территории Института проблем безопасности атомных электростанций.

В Чернобыле в одном из зданий на территории Института проблем безопасности атомных электростанций нашли старинный камин. До аварии здесь располагались поликлиника и отделение больницы. К сожалению, камин уже частично разрушен.

Об этом говорится в сообщении паблика "Звуки Чернобыля".

На фото зафиксирована кафельная плитка с клеймом.

В заметке отмечается, что Чернобыль — один из древних городов Украины. Он имеет чрезвычайную и богатую историю. Ему уже около 828 лет, а возможно, и больше.

Как написала в комментариях пользовательница Юлия М., согласно информации из книги Александра Таращука "Из чего построен Киев", это клеймо "Арон Верозубов и Давид Хургин в Киеве". Как видно из скриншота книжной страницы, такой кафель производили и поставляли на отделку каминов в конце XX- начале XI века.

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Корреспонденты добавляют, что камин располагался в физкабинете отделения неврологии.

Напомним, в зоне отчуждения обнаружили уникальную полесскую избушку. Старенькая избушка чудом уцелела, хотя ее новые дома-соседки из выселенных Ладыжич постепенно разрушаются.

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