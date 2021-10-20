В Чернобыле в одном из заброшенных зданий нашли старинный камин: фото

Находку обнаружили на территории Института проблем безопасности атомных электростанций.
В Чернобыле в одном из зданий на территории Института проблем безопасности атомных электростанций нашли старинный камин. До аварии здесь располагались поликлиника и отделение больницы. К сожалению, камин уже частично разрушен.
Об этом говорится в сообщении паблика "Звуки Чернобыля".
На фото зафиксирована кафельная плитка с клеймом.
В заметке отмечается, что Чернобыль — один из древних городов Украины. Он имеет чрезвычайную и богатую историю. Ему уже около 828 лет, а возможно, и больше.
Как написала в комментариях пользовательница Юлия М., согласно информации из книги Александра Таращука "Из чего построен Киев", это клеймо "Арон Верозубов и Давид Хургин в Киеве". Как видно из скриншота книжной страницы, такой кафель производили и поставляли на отделку каминов в конце XX- начале XI века.
Корреспонденты добавляют, что камин располагался в физкабинете отделения неврологии.
Напомним, в зоне отчуждения обнаружили уникальную полесскую избушку. Старенькая избушка чудом уцелела, хотя ее новые дома-соседки из выселенных Ладыжич постепенно разрушаются.