В Чернобыле в фотоловушку попали хищники, которые любят одиночество и оставляют на снегу следы без когтей

Возможно, в фотоловушку попала мать со своим детенышем, а, может, это играют два рысенка.

В Чернобыльском заповеднике на Киевщине в фотоловушку попали две черты, которые шли по заснеженному лесу.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Стоит отметить, что евразийская рысь является редким видом, исчезнувшим в прошлом веке с территории украинского Полесья. Но ныне популяция рыси вполне устойчива на заповедной территории.

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"В целом рыси любят одиночество. Исключением является брачный период (но начинается он где-то в феврале) и выращивание потомства. Рысята растут быстро. Уже в октябре их трудно отличить от родителей. Возможно, в фотоловушку попала именно мать со своим "малышом", а, может, это играют два детеныша рыси", — говорится в сообщении Заповедника.

В отличие от других кошачьих, рыси прекрасно приспособлены к снегу и морозу. Зимой особенно длинный мех на лапах увеличивает площадь следа, позволяя рыси не проваливаться в снег. Рыси оставляют круглые следы, без отпечатков когтей.

Как отмечают сотрудники Чернобыльского заповедника, всю зиму рысята еще держатся матери, а весной расходятся, кто куда, понемногу привыкая к самостоятельной жизни.

Рысы в снегу в Чернобыльском заповеднике / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, уже несколько лет подряд сотрудники Чернобыльского заповедника наблюдают за странным, как на взгляд рядового обывателя, феноменом: стадом одичавших коров, которые прекрасно себя чувствуют в зоне отчуждения в любое время года. Снежную и морозную погоду крупный рогатый скот переживает успешно.

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