В Чернобыле появилось животное, которое экологи не фиксировали с прошлого века: фото

В настоящее время популяция евразийской рыси вполне устойчива на заповедной территории.

На территории Чернобыльского заповедника в Киевской области фотоловушки зафиксировали наличие рыси евразийской. Этот редкий вид исчез в прошлом веке с территории украинского Полесья.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"В прошлом веке этот вид полностью исчез с территории украинского Полесья: фиксировались лишь заходы отдельных особей из редких репродуктивных поселений Беларуси. Теперь вот мы хвалимся новыми и новыми фотографиями этого пушистого хищника с кисточками, популяция которого вполне постоянна на заповедной территории, — говорится в сообщении.

Рысь евразийская – очень важный вид для экосистем отдаленных лесов Полесья и Карпатских гор / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в Чернобыльскую зону вернулся пропавший вид диких животных, которых там не видели более 100 лет. Исследователь Сергей Гащак рассказал, что в лесу возле Чернобыля снова можно встретить бурого медведя.

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