Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Чернобыле появилось животное, которое экологи не фиксировали с прошлого века: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
872
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Чернобыле появилось животное, которое экологи не фиксировали с прошлого века: фото

Евразийская рысь является самым большим кошачьим хищником в Европе. / Фото: Киевский зоопарк

В настоящее время популяция евразийской рыси вполне устойчива на заповедной территории.

На территории Чернобыльского заповедника в Киевской области фотоловушки зафиксировали наличие рыси евразийской. Этот редкий вид исчез в прошлом веке с территории украинского Полесья.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"В прошлом веке этот вид полностью исчез с территории украинского Полесья: фиксировались лишь заходы отдельных особей из редких репродуктивных поселений Беларуси. Теперь вот мы хвалимся новыми и новыми фотографиями этого пушистого хищника с кисточками, популяция которого вполне постоянна на заповедной территории, — говорится в сообщении.

Рысь евразийская – очень важный вид для экосистем отдаленных лесов Полесья и Карпатских гор / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Рысь евразийская – очень важный вид для экосистем отдаленных лесов Полесья и Карпатских гор / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в Чернобыльскую зону вернулся пропавший вид диких животных, которых там не видели более 100 лет. Исследователь Сергей Гащак рассказал, что в лесу возле Чернобыля снова можно встретить бурого медведя.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
872
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация