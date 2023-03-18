В центре Киева задержали похитителей ботокса: фото

Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники быстро установили мужчин, обворовавших салон красоты на ул. Бастионной, и задержали их через несколько часов.

В Киеве на Печерске двое мужчин обокрали салон красоты.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о краже из салона красоты по улице Бастионной. За указанным адресом выехали следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и работники криминальной полиции.

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Правоохранители выяснили, что двое неизвестных проникли в салон ночью, отжав металлопластиковое окно. Из помещения злоумышленники вынесли косметологические препараты для инъекций и оборудование для маникюра. Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники быстро установили фигурантов и задержали их через несколько часов.

Ими оказались уроженцы Киевской и Донецкой областей, 1976 и 1973 годов рождения, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По месту проживания фигурантов полицейские провели безотлагательный обыск, откуда изъяли вещественные доказательства.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Следователи объявили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. На время следствия оба будут находиться под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Напомним, в Киеве 36-летняя женщина во время ссоры всадила нож в спину 20-летнему сожителю.

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