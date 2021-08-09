В центре Киева выпивший мужчина ножом ударил подростка

Парень оказался в больнице.

В Киеве на Контрактовой площади мужчина ранил ножом 17-летнего подростка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в городе Киеве.

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По информации правоохранителей, 47-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал приставать к компании молодых людей. Возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал из кармана нож и ударил одного из парней в живот.

После содеянного мужчина пытался убежать, но был задержан муниципальной охраной. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Пострадавшего парня госпитализировали в медицинское учреждение. Информации о его состоянии нет.

Как сообщалось, вблизи Белой Церкви правоохранители задержали 70-летнего мужчину, которого подозревают в ранении 49-летнего сына. Правоохранители установили, что отец с сыном накануне конфликта употребляли алкоголь. Сын лег спать, а муж ушел к соседу. Когда вернулся домой, то между членами семьи возник конфликт.

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