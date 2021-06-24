В центре Киева выпал из окна и разбился неизвестный мужчина: подробности

Личность погибшего устанавливают правоохранители.
В Киеве на улице Крещатик в четверг, 24 июня, с окна 7 этажа выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте трагедии.
Об этом сообщили в Нацполиции Киева.
По предварительным данным, мужчина выпал из окна на 7 этаже. Он умер еще до приезда медиков.
На месте происшествия работали правоохранители. Сейчас они устанавливают причины трагедии и личность погибшего.
"Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий ей будет дана правовая квалификация", — сообщили в полиции.
Напомним, в Киеве автомобиль спускался по лестнице бизнес-центра и застрял там.