В центре Киева вспыхнул пожар: что известно (фото, видео)

В центре Киева вспыхнул пожар: что известно (фото, видео)

В связи с ликвидацией пожара движение по ул. Костельной перекрыто в обоих направлениях.

Обновление: По состоянию на 8:40 пожар ликвидирован.

В центре Киева вспыхнула пожар. Загорелась крыша 5-этажного жилого дома.

ЧП произошло 12 октября на ул. Костельной, 2-В, в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

"Спасатели установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара. В 8:14 пожар на площади 200 квадратных метров локализован", — говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua

Сейчас осуществляется ликвидация пожара и эвакуация жителей.

На месте работает 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 40 членов личного состава подразделений Главного управления.

В связи с ликвидацией пожара движение по ул. Костельной перекрыто в обоих направлениях.

Напомним, под Киевом сгорел молитвенный дом.

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