В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: люди чудом эвакуировались (фото и видео)

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: люди чудом эвакуировались (фото и видео)

Огонь охватил около 200 квадратных метров.

В Киеве в пятницу, 10 декабря, вспыхнул масштабный пожар на улице Льва Толстого, 67, что в Соломенском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Об этом 10 декабря сообщила пресс-служба ГСЧС.

Известно, что огонь разгорелся на втором этаже офисно-складского здания. Он охватил около 200 квадратных метров. К тушению привлекли 28 человек и 6 единиц техники.

По словам очевидцев, пожар начался в помещении, где стоял котел. Сотрудники чудом успели эвакуироваться благодаря тому, что ветер и дым были в противоположную сторону.

Напомним, что в Днепре на проспекте Яворницкого сгорел автомобиль, в котором находился автомат на дистанционном управлении. Правоохранители расследуют инцидент как подготовку к убийству.

Управление ГСЧС Киева

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