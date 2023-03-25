"Даже в этом Россия портит нам жизнь": в центре Киева возле ЦУМа пылает Lada (видео)

Движение транспорта временно перекрыто.
В центре Киева на Крещатике возле ЦУМа горит автомобиль Lada.
Очевидцы говорят, что Lada загорелась внезапно.
Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.
На месте уже работают спасатели ГСЧС.
Движение транспорта временно перекрыто.
В Сети шутят: "Даже в этом р@@ня портит нам жизнь".
Напомним, на днях под Киевом прямо посреди улицы загорелся автомобиль. Полицейские установили предварительную причину возгорания: замыкание электропроводки.
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