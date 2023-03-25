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"Даже в этом Россия портит нам жизнь": в центре Киева возле ЦУМа пылает Lada (видео)

"Даже в этом Россия портит нам жизнь": в центре Киева возле ЦУМа пылает Lada (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1072
Время на прочтение
1 мин
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"Даже в этом Россия портит нам жизнь": в центре Киева возле ЦУМа пылает Lada (видео)

Фото: скриншот с видео

Движение транспорта временно перекрыто.

В центре Киева на Крещатике возле ЦУМа горит автомобиль Lada.

Очевидцы говорят, что Lada загорелась внезапно.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

На месте уже работают спасатели ГСЧС.

Движение транспорта временно перекрыто.

В Сети шутят: "Даже в этом р@@ня портит нам жизнь".

Напомним, на днях под Киевом прямо посреди улицы загорелся автомобиль. Полицейские установили предварительную причину возгорания: замыкание электропроводки.

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