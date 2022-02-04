В центре Киева водитель Mercedes выдернул антипарковочный столбик, чтобы выехать на дорогу: видео

Событие произошло на улице Грушевского.
В Киеве водитель Mercedes выдернул антипарковочный столбик, чтобы выехать на дорогу.
Событие произошло в центре столицы на улице Грушевского.
Об этом сообщил паблик "Киев без цензуры" и обнародовал соответствующее видео.
"Варвар. На ул. Грушевского водитель Mercedes расшатал и вытащил антипарковочный столбик, чтобы выехать на проезжую часть", — говорится в сообщении под видео.
Напомним, в столице на улице Большой Васильковской эвакуировали ярко-зеленую Lamborghini Urus, которая стояла почти на переходе.
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