В центре Киева водитель иномарки ножом порезал эвакуаторщика

Водитель Lexus напал с ножом на эвакуаторщика на Печерске.

В центре Киева владелец элитного автомобиля марки Lexus ранил ножом водителя эвакуатора, который вероятнее всего, намеревался забрать легковушка на штрафплощадку.

Об инциденте сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Ножевое ранение водитель эвакуатора получил на улице Шота Руставели 8 июня. После получения уведомления место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.

По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля Lexus возник конфликт. Во время перепалки водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту. А после этого он скрылся с места инцидента.

Медики на месте оказывают необходимую помощь пострадавшему. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Напомним, в Киеве мужчина набросился с ножами на 67-летнего отца.

А еще раньше в столице человек ножом ранил родственника. Конфликт между мужчинами возник из-за денег за оплату коммунальных услуг дома, где они совместно проживают.

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