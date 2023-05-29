В центре Киева во время ракетных ударов людей выгоняли с паркинга, потому что "это — не укрытие": видео

В понедельник, 29 мая, в центре Киева во время ракетных ударов охранник выгонял людей из парковки. Он заявлял, что это "не укрытие".

Видео в Сети распространили возмущенные киевляне.

На видео слышен разговор киевлянки с охранником паркинга. Она просит на камеру повторить, почему он во время ракетных ударов выгоняет людей из безопасного места. На это охранник заявляет, что мол "это не бомбоубежище". Он добавил, что "ему плевать".

Киевлянка подчеркнула, что рядом не было безопасных мест, поэтому люди хотели спрятаться в паркинге.

В Киеве во время тревоги охрана не пустила людей в паркинг

Напомним, около обеда, 29 мая, российская террористическая армия нанесла ракетные удары по украинской столице. Всего оккупанты выпустили 11 баллистических ракет "Искандер". Их всех успешно сбила украинская система ПВО.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что постоянные ракетные удары по городам имеют целью запугать украинцев.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов пообещал российским террористам мощный ответ на ракетный террор.

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