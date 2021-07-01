В центре Киева в субботу могут ограничивать движение и проверять документы: какая причина

Граждан призывают с пониманием относиться к возможным неудобствам.
В Киеве 4 июля в прохожих могут проверять документы, а на участках дороги ограничения движения транспорта. Причина в плановых антитеррористических учениях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Киеве и Киевской области.
Известно, что тренировки пройдут в Печерском районе на базе хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.
"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", — говорится в сообщении.
СБУ призывает гостей и жителей Киева сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей. В силовом ведомстве подчеркнули, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.
Граждан просят соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться в СБУ или звонить на линию 102.
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