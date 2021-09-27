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В центре Киева в эти выходные перекроют движение транспорта: схема

В центре Киева в эти выходные перекроют движение транспорта: схема

Фото: newrun.ua

Ограничение введено из-за проведения марафона Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.

В центре Киева в эти выходные перекроют движение транспорта

Ограничение введено из-за проведения марафона Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.

Об этом сообщает пресс служба КГГА.

По информации организаторов, движение перекроют:

с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября по маршруту:

улица Крещатик (от Майдана Незалежности до перекрестка с Прорезной).

3 октября с 06:30 до 16:00 по маршруту:

  • ул. Крещатик, 36 — ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади);
  • ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской);
  • ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы);
  • просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола);
  • ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);
  • ул. Шота Руставели;
  • ул. Рогнединская;
  • ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной);
  • ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик);
  • Бессарабская площадь;
  • ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской);
  • ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого);
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).
© КГГА
КГГА

Дополнительно по маршруту полумарафона будет изменено движение общественного транспорта. Об этом будет сообщено отдельно.

Напомним, народный синоптик дал прогноз погоды на октябрь-2021. Леонид Горбань говорит, что октябрь будет холоднее, чем ноябрь и декабрь.

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