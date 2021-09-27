В центре Киева в эти выходные перекроют движение транспорта: схема

Ограничение введено из-за проведения марафона Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.
В центре Киева в эти выходные перекроют движение транспорта
Ограничение введено из-за проведения марафона Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.
Об этом сообщает пресс служба КГГА.
По информации организаторов, движение перекроют:
с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября по маршруту:
улица Крещатик (от Майдана Незалежности до перекрестка с Прорезной).
3 октября с 06:30 до 16:00 по маршруту:
- ул. Крещатик, 36 — ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади);
- ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской);
- ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы);
- просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола);
- ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);
- ул. Шота Руставели;
- ул. Рогнединская;
- ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной);
- ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик);
- Бессарабская площадь;
- ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской);
- ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого);
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).
Дополнительно по маршруту полумарафона будет изменено движение общественного транспорта. Об этом будет сообщено отдельно.
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