В центре Киева в эти выходные перекроют движение транспорта: схема

В центре Киева в эти выходные перекроют движение транспорта: схема

Ограничение введено из-за проведения марафона Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.

В центре Киева в эти выходные перекроют движение транспорта

Ограничение введено из-за проведения марафона Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021.

Об этом сообщает пресс служба КГГА.

По информации организаторов, движение перекроют:



с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября по маршруту:

улица Крещатик (от Майдана Незалежности до перекрестка с Прорезной).

3 октября с 06:30 до 16:00 по маршруту:

ул. Крещатик, 36 — ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади);

ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской);

ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы);

просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола);

ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);

ул. Шота Руставели;

ул. Рогнединская;

ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной);

ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик);

Бессарабская площадь;

ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской);

ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого);

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

КГГА

Дополнительно по маршруту полумарафона будет изменено движение общественного транспорта. Об этом будет сообщено отдельно.

Напомним, народный синоптик дал прогноз погоды на октябрь-2021. Леонид Горбань говорит, что октябрь будет холоднее, чем ноябрь и декабрь.

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