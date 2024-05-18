В центре Киева установили "Трон победителя" из дронов — подробности, фото

В центре Киева, на улице Крещатик, возле здания КГГА, установили "Трон победителя" – экспозиция создана из около 200 металлических дронов, вырезанных лазером.

Об этом сообщило издание "Вечерний Киев".

"Трон победителя" появился на Крещатике. Артобъект создан из около 200 металлических дронов, вырезанных лазером. Вес трона около 350-400 кг, высота – 2,7 метра. Вечером на нем включается подсветка", – говорится в сообщении.

Все желающие в течение недели могут сфотографироваться на "Троне победителя". Возле трона размещен стенд с информацией и QR-кодом на сайте проекта.

"Трон победителя" на Крещатике / Фото: Вечерний Киев

"Трон победителя" на Крещатике / Фото: Вечерний Киев

"Трон победителя" на Крещатике / Фото: Вечерний Киев

После Киева экспонат будет показан и в других городах Украины. Затем объект выставят на аукцион, а вырученные средства будут направлены на закупку боевых дронов.

Напомним, в Киеве снесли незаконный "храм-МАФ" УПЦ МП возле Десятинной церкви.

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