В центре Киева установили новую марку-фотозону с Путиным в Гаагском суде

Теперь киевляне и гости города могут сфотографироваться у изображения Путина, которого на суд в Гаагу привел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В центре Киева, на Крещатике, возле мэрии, установили новую марку-фотозону с Путиным в Гаагском суде, возле которой все желающие могут сфотографироваться.

Теперь киевляне и гости города могут сфотографироваться у изображения Путина, которого на суд в Гаагу привел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Новую марку-фотозону создали до 9 мая представители движения "ЧЕСНО".

"После того, как произошел взрыв на Крымском мосту, у российских пропагандистов была истерика. Они себе нафантазировали, что "киевские власти" подготовились и отмечали событие фотозоной в самом центре Киева. Отметим, что никакого отношения к нашим маркам у власти Киева нет”, — сказала лидер общественной организации Вита Думанская.

Ранее организация презентовала марку "Бавовна Крымского моста", как часть выставки "Інфоспротив", рассказывающую об информационной борьбе украинцев с Российской Федерацией.

Впоследствии, как пишут в движении "ЧЕСНО", киевляне выразили желание увидеть марку "Хлопок над Кремлем".

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

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