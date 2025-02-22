В центре Киева упали обломки вражеского беспилотника: что известно

При атаке российских беспилотников на Киев поздно вечером в субботу, 22 февраля, обломки вражеского дрона упали в Печерском районе столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Повреждены окна в нежилом здании, обошлось без пострадавших", — написал он.

Киевский городской голова Виталий Кличко уточнил, что обломки вражеского БПЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Н.Гришка.

"Экстренные службы работают на месте. В настоящее время пострадавших нет", — добавил он.

Напомним, в субботу, 22 ноября, около 22:30 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. В столице были слышны взрывы в результате работы ПВО.

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