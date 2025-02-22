В центре Киева упали обломки вражеского беспилотника: что известно

Остатки сбитого дрона нашли на территории ботанического сада.
При атаке российских беспилотников на Киев поздно вечером в субботу, 22 февраля, обломки вражеского дрона упали в Печерском районе столицы.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Повреждены окна в нежилом здании, обошлось без пострадавших", — написал он.
Киевский городской голова Виталий Кличко уточнил, что обломки вражеского БПЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Н.Гришка.
"Экстренные службы работают на месте. В настоящее время пострадавших нет", — добавил он.
Напомним, в субботу, 22 ноября, около 22:30 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. В столице были слышны взрывы в результате работы ПВО.
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