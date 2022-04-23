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В центре Киева убрали изображение Ленина – фото

В центре Киева убрали изображение Ленина – фото

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В центре Киева убрали изображение Ленина – фото

Фото: Telegram Олега Шарпа

В Киеве было демонтировано изображение революционера Ленина.

Бронзовое изображение ордена советского вождя с его профилем убрали на площади Победы.

Соответствующее фото в своем Telegram-канале опубликовал блогер, политический обозреватель Олег Шарп.

Фото: Telegram Олега Шарпа / ©
Фото: Telegram Олега Шарпа

"Киев, площадь Победы. Наконец-то сняли этот кринж. Кстати, в будущем не мешало бы дать этой площади имя Победы над рашизмом", — отметил он.

Напомним, между тем в Геническе оккупанты установили памятник Ленину. Захватчики восстановили памятник революционеру.

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