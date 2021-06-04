В центре Киева состоится концерт "Звезды мировой оперы", перекроют ряд улиц: изменения движения

Вход на концерт свободный.
В Киеве, в субботу, 5 июня в 19:30 на Софийской площади состоится open-air гранд-концерт "Звезды мировой оперы".
Концерт пройдет при участии всемирно известных оперных певцов Оксаны Дикой, Валентины Плужниковой, Евгения Орлова, Виталия Белого, Алексея Пальчикова в сопровождении симфонического оркестра и хора Киевского муниципального театра оперы и балета.
Об этом говорится на сайте КГГА.
Инициатор проекта и художественный руководитель — Анатолий Соловьяненко.
Будет звучать музыка Пуччини, Доницетти, Россини, Бизе, Гуно, Верди, Сен-Санса, Лысенко.
Вход свободный. Необходимо соблюдать масочный режим и пройти температурный скрининг.
Проект поддержан распоряжением КГГА №1215.
На время проведения мероприятия предусмотрено ограничение транспортного движения вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской), а также на улице Владимирской (от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской).
По сообщению Департамента транспортной инфраструктуры, с 19:30 до 21:30 в связи с проведением мероприятия изменит движение троллейбусы маршрутов №№6, 16, 18.
Движение троллейбусов в это время будет организовано:
- троллейбусы маршрута №6 — от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусы маршрутов №№16, 18 — соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Напомним, в Киеве в парке Шевченко с 25 июня в течение двух месяцев бесплатно будут показывать кино под открытым небом.