В центре Киева состоится концерт "Звезды мировой оперы", перекроют ряд улиц: изменения движения

Вход на концерт свободный.

В Киеве, в субботу, 5 июня в 19:30 на Софийской площади состоится open-air гранд-концерт "Звезды мировой оперы".

Концерт пройдет при участии всемирно известных оперных певцов Оксаны Дикой, Валентины Плужниковой, Евгения Орлова, Виталия Белого, Алексея Пальчикова в сопровождении симфонического оркестра и хора Киевского муниципального театра оперы и балета.

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Об этом говорится на сайте КГГА.

Инициатор проекта и художественный руководитель — Анатолий Соловьяненко.

Будет звучать музыка Пуччини, Доницетти, Россини, Бизе, Гуно, Верди, Сен-Санса, Лысенко.

Вход свободный. Необходимо соблюдать масочный режим и пройти температурный скрининг.

Проект поддержан распоряжением КГГА №1215.

На время проведения мероприятия предусмотрено ограничение транспортного движения вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской), а также на улице Владимирской (от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской).

По сообщению Департамента транспортной инфраструктуры, с 19:30 до 21:30 в связи с проведением мероприятия изменит движение троллейбусы маршрутов №№6, 16, 18.

Движение троллейбусов в это время будет организовано:

троллейбусы маршрута №6 — от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы маршрутов №№16, 18 — соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Напомним, в Киеве в парке Шевченко с 25 июня в течение двух месяцев бесплатно будут показывать кино под открытым небом.

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