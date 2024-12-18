В центре Киева СБУ проверяет документы и авто: стала известна причина

Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Печерском районе столицы, в частности, в правительственном квартале. К операции вовлечены Управление государственной охраны Украины, Национальная полиция и Военная служба правопорядка ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Цель мероприятий — усиление контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также обеспечение безопасности жителей Киева и лиц, находящихся под государственной охраной.

В рамках операции силовики вместе с представителями Управления госохраны:

осматривают территории и помещения, в том числе квартиры, офисы, места общего пользования многоквартирных домов и заведения общественного обслуживания;

проверяют граждан, которые находятся в районе правительственного квартала.

Мероприятия проводятся с учетом военного положения. В этой связи возможны временные ограничения прохода и проезда на некоторых улицах столицы, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Из-за мер СБУ в Киеве возможны ограничения на улицах/Фото: СБУ

Из-за мер СБУ в Киеве возможны ограничения на улицах/Фото: СБУ

СБУ обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к возможным неудобствам, соблюдать режим комендантского часа и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, СБУ задержала в Киеве последователя "Партии Шария", призвавшего к насильственному захвату власти в Украине и убийству руководителей государства.

Читайте также: