В центре Киева СБУ проверяет документы и авто: стала известна причина

СБУ ужесточает защиту правительственных объектов в столице
Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Печерском районе столицы, в частности, в правительственном квартале. К операции вовлечены Управление государственной охраны Украины, Национальная полиция и Военная служба правопорядка ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Цель мероприятий — усиление контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также обеспечение безопасности жителей Киева и лиц, находящихся под государственной охраной.
В рамках операции силовики вместе с представителями Управления госохраны:
- осматривают территории и помещения, в том числе квартиры, офисы, места общего пользования многоквартирных домов и заведения общественного обслуживания;
- проверяют граждан, которые находятся в районе правительственного квартала.
Мероприятия проводятся с учетом военного положения. В этой связи возможны временные ограничения прохода и проезда на некоторых улицах столицы, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.
СБУ обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к возможным неудобствам, соблюдать режим комендантского часа и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Напомним, СБУ задержала в Киеве последователя "Партии Шария", призвавшего к насильственному захвату власти в Украине и убийству руководителей государства.
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