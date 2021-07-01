В центре Киева с 1 июля вступают в силу новые тарифы на парковку

В центре Киева с 1 июля вступают в силу новые тарифы на парковку

В спальных районах города стоимость остается без изменений — 5 грн/час.

С 1 июля вступают в силу новые тарифы на парковку в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Стоимость одного часа парковки в I зоне, охватывающей центральную часть города, составит 35 грн/час.

Стоимость во II зоне, на прилегающих к центру территориях — 25 грн/час.

В спальных районах города стоимость остается без изменений — 5 грн/час.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua.

Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

Напомним, в центре Киева в субботу, 4 июля, могут ограничивать движение и проверять документы.

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