В центре Киева с 1 июля вступают в силу новые тарифы на парковку

В спальных районах города стоимость остается без изменений — 5 грн/час.
С 1 июля вступают в силу новые тарифы на парковку в центре Киева.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
- Стоимость одного часа парковки в I зоне, охватывающей центральную часть города, составит 35 грн/час.
- Стоимость во II зоне, на прилегающих к центру территориях — 25 грн/час.
В спальных районах города стоимость остается без изменений — 5 грн/час.
В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.
Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua.
Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.
Напомним, в центре Киева в субботу, 4 июля, могут ограничивать движение и проверять документы.