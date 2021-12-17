В центре Киева провалился асфальт: там "обнажился" подвал усадьбы ХІХ века (фото)

Обвал произошел на улице Малая Житомирская, 16/3.
В центре Киева во дворе исторического здания провалился асфальт. Там "обнажился" подвал усадьбы XIX века.
Обвал произошел на улице Малая Житомирская, 16/3.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры" и обнародовал фото.
На фото можно увидеть, что из-за обвала образовалась трехметровая яма длиной около трех метров.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Что стало причиной обвала, пока неизвестно.
К слову, рядом со зданием, где произошел обвал, расположена усадьба Мурашко. Это памятник истории и архитектуры на улице Малой Житомирской, 14 а. Состоит из особняка, доходного дома и флигеля во дворе.
Напомним, в Чернобыле в одном из заброшенных построек нашли старинный камин.
Читайте также:
- Пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют: что произошло
- В Киев придет серьезное похолодание
- Катки в Киеве: где прокатиться и сколько это стоит (фото)
- "Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине
- Новый год-2022 в Киеве: где праздновать и сколько это будет стоить
- Стало известно, когда киевские школьники уйдут на зимние каникулы