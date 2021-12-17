В центре Киева провалился асфальт: там "обнажился" подвал усадьбы ХІХ века (фото)

В центре Киева провалился асфальт: там "обнажился" подвал усадьбы ХІХ века (фото)

Обвал произошел на улице Малая Житомирская, 16/3.

В центре Киева во дворе исторического здания провалился асфальт. Там "обнажился" подвал усадьбы XIX века.

Обвал произошел на улице Малая Житомирская, 16/3.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры" и обнародовал фото.

На фото можно увидеть, что из-за обвала образовалась трехметровая яма длиной около трех метров.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Что стало причиной обвала, пока неизвестно.

Фото: паблик "Киев без цензуры"

К слову, рядом со зданием, где произошел обвал, расположена усадьба Мурашко. Это памятник истории и архитектуры на улице Малой Житомирской, 14 а. Состоит из особняка, доходного дома и флигеля во дворе.

Напомним, в Чернобыле в одном из заброшенных построек нашли старинный камин.

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