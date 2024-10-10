В центре Киева пророссийский агитатор насмехался над погибшими героями: кем он оказался

Правоохранители арестовали провокатора, который насмехался и издевался над погибшими Героями на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Пророссийский агитатор в центре столицы оправдывал военные преступления оккупантов, ожидал захвата Киева и "присоединения" Украины к составу страны-агрессорки.

Предателем оказался столичный учитель музыки. После частных занятий он записывал провокационные видеоролики и публиковал пророссийские фейки.

Мужчина радовался большому количеству флажков на Майдане Незалежности в честь погибших / Фото: Служба безопасности Украины

Правоохранители задержали его "по горячим следам" сразу после того, как он выложил в сеть видеоролик, записанный у места памяти погибших Героев на Майдане Незалежности. На этом видео он порочил честь погибших воинов и унижал действующих военнослужащих Украины.

Называл погибших Героев «у*банами» и радовался их смертям: в Киеве задержали мужчину

СБУ установила, что он создал два телеграмм-канала, в которых героизировал россиян и распространял ложь о силах обороны.

Как накажут пророссийского агитатора

Фигуранту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала корректировщика ФСБ, завербованного через сайт знакомств. Злоумышленник действовал в Донецкой области и в Сумах.

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