В центре Киева прохожий нашел сверток с вероятными гранатами

Обнаруженный сверток с предметами, похожими на гранаты, быстро был огражден.

В Подольском районе Киева обнаружен сверток, в котором были предметы, напоминающие боевые гранаты.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

"На линию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Подольском районе. Заявитель рассказал, что рядом с местом проведения работ он обнаружил сверток с вероятными гранатами", — говорится в сообщении.

Быстро прибыв на место происшествия, была ограждена опасная зона и вызваны следователи и взрывотехники для дальнейших действий.

В полиции напомнили алгоритм действий при обнаружении подозрительного предмета: Когда вы находите подозрительный предмет, сохраняйте спокойствие, сообщите окружающим, укажите место находки, вызывайте спецслужбы, не пытайтесь перемещать предмет и ждите взрывотехников или спасателей на безопасном расстоянии.

Напомним, ранее мы писали о том, что ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекаться к разминированию территорий.

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