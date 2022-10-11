В центре Киева продается "голая" квартира за 140 млн гривен: чем она особенная (фото)

В столице возле Верховной Рады продают квартиру без ремонта за 140 млн грн.

В центре Киева на улице Михаила Грушевского продается четырехкомнатная квартира без ремонта и мебели за 140 миллионов гривен.

Объявление о продаже размещено на сайте blagovist.ua.

Ее общая площадь составляет 500 квадратных метров, а из окон на 12-м этаже открывается вид на Мариинский парк и Киево-Печерскую лавру.

Квартира расположена в элитном доме с подземным паркингом. Высота потолка в квартире – 3,3 метра. Она имеет четыре террасы, централизованную систему кондиционирования, систему "Умный дом".

Рядом с домом расположена станция метро "Арсенальная", хотя она вряд ли пригодится новому владельцу жилья.

Ранее ТСН.ua писал о том, что жить на левом берегу Киева дешевле, чем на правом. Цены на аренду квартир там стартуют от четырех тысяч гривен в месяц.

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