В центре Киева появятся усиленные патрули полиции и ТЦК: в чем причина

После убийства 16-летнего подростка на фуникулере на столичном Подоле ужесточаются меры безопасности.

Во время массового скопления людей столичная полиция совместно с ТЦК будет усиленно патрулировать в центральной части Киева. Такие меры принимаются после инцидента с подростком на фуникулере.

Об этом сообщил заместитель председателя Подольской РГА Сергей Коваленко на заседании Общественного совета.

Усиленные патрули, в частности, появятся на Почтовой и Контрактовой площадях.

По словам Сергея Коваленко, такое решение РГА было принято после нападения на Киевском фуникулере, в результате которого погиб 16-летний подросток. Он подчеркнул, что схожие инциденты на столичном Подоле начали случаться чаще.

Напомним, подозреваемому в убийстве подростка в Киеве в фуникулере избрали меру пресечения — два месяца под стражей без права внесения залога. В социальных сетях распространялась информация, что нападавшего, якобы, отпустили и что он скрылся. Однако в Управлении государственной охраны, где работает подозреваемый, эту информацию опровергли.

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